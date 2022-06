Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch 17 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit hat es in der Domstadt seit Beginn der Pandemie nachweislich 16.513 Corona-Fälle gegeben. 440 Personen in der Domstadt gelten aktuell als infiziert. Der Inzidenzwert ist im Vergleich zum Vortag (120,2) gestiegen und liegt laut LUA nun bei 130,1. Der landesweite Durchschnitt liegt bei 204,3. Am größten ist das Infektionsgeschehen bei den 20- bis 59-Jährigen mit einem Inzidenzwert von 160,4.