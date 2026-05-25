Ein betrunkener Fahrradfahrer ist am Freitagabend in der Speyerer Friedrich-Ebert-Straße in Speyer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Laut einer Mitteilung bemerkten Polizeibeamte bei der Unfallaufnahme auf Höhe der Bahnunterführung in Richtung Wormser Landstraße Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der 69-jähriger Speyerer wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht; dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Verfahren eingeleitet.