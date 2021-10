Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende insgesamt 17 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet, davon fünf am Samstag und zwölf am Sonntag. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 3347 Speyerer und Speyererinnen mit dem Virus infiziert. 89 von ihnen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Als aktuell infiziert gelten 319 Personen. Von den 51 Fällen, die in der vergangenen Woche gemeldet wurden, wurden die meisten in der Altersgruppe der Unter-20-Jährigen verzeichnet. Bei ihnen liegt der Inzidenzwert bei 153,5. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen liegt für Speyer aktuell bei 100,5 und damit bereits in Warnstufe zwei. Die Hospitalisierungsrate gibt das LUA weiterhin mit 0,9 an, den Anteil der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen mit 4,03. In diesen Bereichen liegen die Speyerer Werte noch in Warnstufe eins, sodass trotz der hohen Anzahl an Neuinfektionen insgesamt weiterhin Warnstufe eins für die Domstadt gilt.