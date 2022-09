Am Montagabend hat sich ein 17-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Fahrrad an der Kreuzung Große Greifengasse/Johannesstraße leicht verletzt, nachdem er mit einem Auto zusammengestoßen war. Laut Polizei hat der 17-Jährige die Vorfahrtsregel missachtet. Der Radfahrer habe sich am Oberschenkel verletzt und kleinere Schürfwunden zugezogen. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.