Ein 17-Jähriger war laut Polizei am Donnerstag mit einer unerlaubten Schreckschusswaffe in Speyer-West unterwegs. Aufgefallen ist er den Beamten, als sie gegen 21.55 Uhr wegen einer Ruhestörung in die Heinrich-Heine-Straße gerufen wurden. Sie hätten dort zwei junge Männer angetroffen, von denen der auf einer Bank sitzende 17-Jährige mit beiden Händen hinter seinem Rücken hantiert habe. Als ihn die Beamten aufforderten, die Hände nach vorne zu führen, sei die Schreckschusswaffe zu Boden gefallen. Der 17-Jährige wurde laut Bericht für eine Durchsuchung gefesselt, angezeigt, und ein Erziehungsberechtigter wurde informiert.