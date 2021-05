Leicht verletzt worden ist ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, war der junge Mann gegen 18 Uhr auf einem Fahrradweg parallel zur Waldseer Straße im Stadtteil Nord unterwegs. Auf der Straße fuhr parallel ein 27-Jähriger, der mit seinem Wagen an der Kreuzung zur Straße Ruhhecke nach rechts abbiegen wollte. Der 17-Jährige überholte den Autofahrer und stürzte bei der Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro.