Eine 17-jährige Motorradfahrerin ist am Dienstag, 16 Uhr, bei einem Unfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Sie wurde laut Polizei von einer 47-jährigen Autofahrerin übersehen, die von der Karl-Spindler-Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. „Durch den Zusammenstoß kam die Jugendliche zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu“, berichten die Beamten. Sie sei vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Sachschaden wird mit 1500 Euro beziffert.