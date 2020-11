Womöglich zum Konsumieren illegaler Drogen haben sich laut Polizei am Donnerstagabend Jugendliche hinter der Stadthalle getroffen. Sie hätten von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollen und flüchteten laut deren Bericht in unterschiedliche Richtungen. Es sei gelungen, eine 17-Jährige aus Germersheim und ihre 16-jährige Bekannte aus Speyer zu stoppen. In der Handtasche der Älteren seien zwei Gramm Marihuana gefunden und sichergestellt worden. Auf die Jugendliche komme nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Die Packung Zigaretten, die sie aufgrund ihrer Minderjährigkeit unberechtigt dabei gehabt habe, sei mit ihrem Einverständnis noch vor Ort vernichtet worden.