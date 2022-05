Bei bestem Wetter haben etwas mehr als 16.000 Besucher am Wochenende den Brazzeltag im Technik-Museum Speyer gefeiert. Das hat Sprecherin Corinna Siegenthaler auf Anfrage mitgeteilt. Das 2011 aus der Taufe gehobene Motorenfestival ist die größte Veranstaltung des Museum. Wegen Corona hatte der Brazzeltag zwei Jahre pausiert.

„Das ist das Comeback des Jahres für uns“, sagte Siegenthaler, nachdem die Anzahl der verkauften Brazzeltag-Tickets vorlag. Bei der zuvor letzten Ausgabe der Show im Mai 2019 mit alten und neuen, in Serie gefertigten oder aber von Tüftlern selbst gebauten Fahrzeugen, die meist ein besonders origineller und oft äußerst lauter Motorenklang eint, sind rund 14.000 Gäste gezählt worden. Der Rekord mit 20.000 Besuchern liegt einige Jahre zurück. 2020 und 2021 ist der Brazzeltag wegen der Corona-Pandemie mit kleinem Teilnehmerkreis gelaufen und online präsentiert worden.

„Es gab keine Katastrophen oder Unfälle“, teilte die Sprecherin mit. Das hat bei dem Festival mit teilweise waghalsigen Einlagen durchaus Tradition. Wobei die Sicherheitseinrichtungen stärker ausgebaut waren als in den Vorjahren. Diesmal gab es massive Betonwände mit Doppelstabzaun-Elementen in den Kurven des Brazzelparcours. Am Rand der Fläche blieb die besonders starke Düse des Jet-Schulbusses von Gerd Habermann wegen „technischer Probleme“ am Samstagmorgen aber kalt. Und Habermanns Dragster-Bike hatte am Samstag ebenfalls Probleme. „Am Sonntag sind der Jet-Schulbus und das Dragster-Bike dann gelaufen“, berichtet Siegenthaler.

Größte Oldtimerveranstaltung kommt

Das nächste automobile Großereignis im Museum wirft bereits seine Schatten voraus. Am Donnerstag und Freitag, 11. und 12. August, macht die „Olympia Rallye ’72 – Revival 2022“ im Technik-Museum Station. Nach Auskunft Michael Hagemann, Organisator der Rallye, handelt es sich um die größte Oldtimer-Veranstaltung ihrer Art in Europa. Fast 200 Teams sollen an der Fahrt über sechs Etappen von Kiel nach München teilnehmen. Speyer ist Zielort der vierten und Startort der fünften Etappe. Im Netz: www.olympiarallye72.com.