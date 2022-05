In der Nacht auf Samstag haben zwei junge Männer laut Polizei mehrere Fahrzeuge in der Innenstadt beschädigt. Die Täter traten demnach im Bereich der Hasenpfuhlstraße gegen die Außenspiegel von geparkten Autos. Mindestens zwei Fahrzeuge kamen dabei zu Schaden. „Ein Zeuge konnte das Aussehen und die Fluchtrichtung der Täter benennen, wodurch zwei Personen festgestellt werden konnten“, so der Bericht. Sie hätten versucht, sich im Uferbereich des Woogbaches zu verstecken und anschließend vor den Polizisten zu flüchten. Die Beamten hätten Pfefferspray einsetzen müssen, um die 16- und 19-Jährigen festnehmen zu können. Der Jüngere sei seinen Eltern überstellt, der Ältere in Gewahrsam genommen worden. Es bestehe der Verdacht, dass sie wenige Stunden zuvor schon in der St-German-Straße Fahrzeuge beschädigt haben, so die Polizei.