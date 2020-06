Auf einem Wirtschaftsweg entlang der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer hat die Polizei am Freitag um 4.50 Uhr in der Nähe der Brücke A61 den 16-jährigen Sohn des Fahrzeughalters und einen 17-jähriger Speyerer neben einem Audi mit warmem Motor angetroffen. Wie sie am Freitag informierte, ergaben sich Hinweise darauf, dass der Pkw zuvor von dem 16-Jährigen, der über keine Fahrerlaubnis verfügt, gefahren worden war. Bei seinem Begleiter wurde Betäubungsmittel in geringer Menge gefunden. Gegen beide Personen leitete die Polizei strafrechtliche Ermittlungen ein. Als die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten überstellt wurden, wurde laut Polizei zudem bekannt, dass der Halter des Fahrzeugs nichts von der nächtlichen Spritztour des Sohnemanns wusste. Daher wird sich der 16-Jährige zudem wegen des unbefugten Gebrauchs des Fahrzeugs des Vaters strafrechtlich verantworten müssen.