Zu einer Jugendstrafe auf Bewährung ist ein 16-Jähriger am Speyerer Amtsgericht verurteilt worden. Der Vorwurf in nichtöffentlicher Verhandlung: Vergewaltigung.

Der 16-Jährige war angeklagt, im September 2019 im Eingangsbereich eines Speyerer Krankenhauses zuerst versucht zu haben, eine 14-Jährige zu küssen und sie intim zu berühren. Nachdem er sich von ihr eine kräftige Ohrfeige eingehandelt hatte und auf diese Weise gestoppt worden war, soll er kurz darauf ihre 19-jährige Begleiterin in einem ungestörten Ruhebereich bedrängt haben. Er forderte sie zum Geschlechtsverkehr auf, fasste ihr an die Brust und zwang sie zum Oralverkehr. Die Frau soll gesundheitlich beeinträchtigt gewesen sein.

Auch Diebstähle angeklagt

Zusätzlich war er angeklagt, im September 2019 zusammen mit einem Mittäter am Bahnhof Schifferstadt ein unverschlossenes Damenfahrrad gestohlen zu haben. Im Dezember 2019 stahl er als Praktikant in einem Kaufhaus in Speyer in einem Aufenthaltsraum Airpods-Kopfhörer im Wert von etwa 140 Euro.

Das Urteil: eine Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten für die Vergewaltigung und die beiden Diebstähle zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und drei Monaten, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zusätzliche Auflage: 60 Stunden gemeinnützige Arbeit.