Ein 16-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend um kurz vor 20 Uhr bei einem Unfall an einer Ampel auf der B39 ohne Fremdeinwirkung am linken Unterschenkel verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der junge Mann mit seinem Leichtkraftrad von der Dudenhofer Straße kommend gerade nach links auf die B9 in Richtung Germersheim abbiegen, als die Ampelschaltung auf Rot wechselte. Der Fahrer habe daraufhin zu stark gebremst und sei nach vorne von seinem Zweirad abgeworfen worden. Das Gefährt selbst habe sich überschlagen. Der 16-jährige Fahrer sei mit Verdacht auf eine Fraktur am Unterschenkel in ein Krankenhaus gebracht worden.