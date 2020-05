Fehlender Führerschein, keine Zulassung, Cannabis in der Tasche und ein positiver Test auf mehrere Betäubungsmittel: Das war das Ergebnis einer Polizeikontrolle, in die ein 16-Jähriger aus Hanhofen am Freitagnachmittag gekommen ist. Der flüchtete jedoch zunächst vor den Beamten, konnte durch Zeugen aber ausfindig gemacht werden, heißt es am Sonntag in einer Pressemitteilung der Polizei Speyer. Nach dem positiven Urintest, bei dem festgestellt wurde, dass der junge Mann unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Roller wurde beschlagnahmt. Der 16-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.