Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei am Dienstag in Harthausen einen 16-jährigen Fahrraddieb stellen können. Wie die Beamten mitteilen, hatte ein 70-Jähriger gegen 17.50 Uhr den Jugendlichen dabei beobachtet, wie dieser ein Damenrad entwendete, das zuvor unverschlossen vor einer Apotheke abgestellt worden war. Der Zeuge folgte mit seinem Auto dem Fahrraddieb und konnte ihn vor der Sparkasse zur Rede stellen. Nachdem er dem Dieb das Fahrrad abgenommen hatte, ergriff der 16-jährige Täter zu Fuß die Flucht. Aufgrund der guten Personenbeschreibung, die der Zeuge abgegeben hatte, spürte die Polizei den Tatverdächtigen wenig später in Begleitung eines 14-Jährigen auf und konfrontierte ihn mit der Tat. Gegenüber den Beamten zeigte er sich nicht geständig. Auch das Fahrrad, das der 14-Jährige mitführte, wurde bis zur Erbringung eines Eigentumsnachweises sichergestellt. Das gestohlene Fahrrad konnte wieder an die dem Zeugen bekannte Eigentümerin ausgehändigt werden.