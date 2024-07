Am Freitag gegen Mitternacht hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Brezelfest in die Umhängetasche eines 16-jährigen Mannes gegriffen und dessen Geldbeutel gestohlen. Laut Polizei wird der Dieb als männlich, zwischen 17 und 20 Jahre alt und 1,83 Meter groß beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und hatte kurze dunkle Haare. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Um sich vor Taschendieben zu schützen, rät die Polizei, Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen und Taschen geschlossen mit sich zu führen.