Vom Marienkrankenhaus in Ludwigshafen geht es nach Speyer: 16 Dominikanerinnen verlassen ab Ende der Woche das Marienkrankenhaus, in dem die Ordensfrauen des Instituts St. Dominikus in Speyer seit 1930 gewirkt haben– sowohl in der Verwaltung als auch in der Pflege. Am 10. Februar ziehen die verbliebenen 16 Ordensschwestern nun ins Mutterhaus des Instituts in der Speyerer Vincentiusstraße. Der Grund ist zum einen das Alter der Schwestern, zum anderen die Renovierungsbedürftigkeit des Schwesternhauses in Ludwigshafen. Das neunstöckige Gebäude im Park des St. Marienkrankenhauses haben die damals 112 Schwestern 1972 bezogen. Unser Bild zeigt die Schwestern Simone, Maria-Manuel und Dominga (von links) in der Kapelle des Schwesternhauses.