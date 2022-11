16 digitale Veranstaltungen vom 14. bis 25. November gehören zu den digitalen Workshop-Wochen, mit denen die Agenturen für Arbeit in der Metropolregion zur beruflichen Neuorientierung ermutigen wollen.

„Einen Schritt weiter“ ist das Gesamtangebot überschrieben, an dem sich auch die für Speyer und Umland zuständige Arbeitsagentur Ludwigshafen mit ihrer „Berufsberatung im Erwerbsleben“ beteiligt. „Von Finanzierungsmöglichkeiten für Weiterbildungen über Informationen zu Quereinstiegschancen bis hin zur Selbstvermarktung für Introvertierte ist alles dabei“, heißt es in der Ankündigung. Speziell hingewiesen wird auf die Workshops „Ohne Abi an die Uni“, „Im Ausland erworbene Berufsqualifikation“, „Netzwerke beruflich nutzen“ und „Arbeitsmarktmöglichkeiten mit Weitblick für Akademiker“.

Noch Fragen?



Programm im Netz unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/bbie. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung per E-Mail an Ludwigshafen.Beratung4.0@arbeitsagentur.de erforderlich: Teilnahmelink in der Bestätigung.