Am Montag zwischen 7.45 und 9.30 Uhr haben Beamte der Polizei Germersheim eine Durchfahrtskontrolle in Lingenfeld im Bereich des Wirtschaftswegs in Verlängerung der Straße Am Hirschgraben unternommen. Insgesamt 16 Verkehrsteilnehmer sind einer Mitteilung zufolge verbotswidrig auf dem Wirtschaftsweg gefahren. Außerdem konnten die Polizisten an drei Fahrzeugen Mängel feststellen. Seit der Anpassung des Bußgeldkatalogs 2021 erwartet Autofahrer bei einem Verstoß gegen das Durchfahrtsverbot eine Verwarnung in Höhe von 50 Euro, teilt die Polizei mit.