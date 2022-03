Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag 155 weitere Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 12.501 Corona-Fälle in der Domstadt gegeben. Den aktuellen Inzidenzwert beziffert das LUA mit 1074,1 (Vortag: 843,5). Mit diesem Inzidenzwert bleibt Speyer nach wie vor weit hinter dem landesweiten Durchschnittswert von aktuell 1713,1 zurück. Am höchstens ist die Inzidenz und damit das Infektionsgeschehen in Speyer aber weiterhin bei den 20- bis 59-Jährigen. Das LUA gibt die Inzidenz hier mit 1333,1 an. Bei den Unter-20-Jährigen liegt sie aktuell bei 943,2, bei den Über-60-Jährigen bei 712,3.