150-jähriges Bestehen können nur wenige Speyerer Unternehmen feiern. Beim Mess- und Dosiertechnik-Experten Bopp & Reuther war es jetzt soweit. Geschäftsführer Jean-Philippe Herzog spricht offen über Zukunftschancen und -risiken.

Als die Herren Carl Bopp und Carl Reuther im Jahr 1872 in Mannheim das bis heute bestehende Unternehmen gründeten, lag ein Geschenk im übertragenen Sinn in dessen Wiege, wie es Geschäftsführer Jean-Philippe Herzog ausdrückt: die frisch in Kraft getretene Norddeutsche Maß- und Gewichtsordnung. „Nichts Besseres“ könne einer künftigen Messtechnik-Firma passieren, so Herzog.

Pumpen und Ventile zur Wasserversorgung waren die ersten Bopp-und-Reuther-Produkte. Die Palette entwickelte sich stetig weiter. Seit 20 Jahren ist die eigenständig gewordene Messtechnik-Sparte in Speyer ansässig. Die Domstadt sei der GmbH „ein Stück Heimat geworden“, verdeutlichte Herzog bei der Jubiläumsfeier im Beisein von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Und: „Für einen Franzosen wie mich fühlt es sich als die richtige Rhein-Seite an.“

Komplexes Vertragswesen

Die Jahre waren nicht immer einfach. Zwei Insolvenzverfahren gab es zu überstehen, mit denen zum Teil auch ein Gesundschrumpfen verbunden gewesen sei, wie es der kaufmännische Leiter Carsten Bresser ausdrückt. Herzog spricht von wechselvollen Zeiten, erwähnt das immer komplexere Vertragswesen, bei dem auch Fehler gemacht worden seien: Als eine Lizenz für einen Ovalradzähler nicht rechtzeitig verlängert worden sei, habe es Bopp & Reuther einem indischen Unternehmen leichtgemacht, die Speyerer Produkte weiterzubauen und unabhängig zu vermarkten. Der Firmenchef aus Asien war dennoch zum Jubiläum nach Speyer eingeladen: Er habe sich zum geschätzten Geschäftspartner entwickelt, so Herzog. „Wir sind ihm nicht nachtragend und bewundern eher seine Cleverness und Tüchtigkeit.“

Die Geschäfte liefen gut, so Herzog und Bresser, deren Familien je 50 Prozent an der GmbH halten. Auch hier gebe es seit der Pandemie allerdings Herausforderungen. Aktuell bremsten Verzögerungen bei Vorlieferanten die Geschäfte aus. Herzog spricht von „schlaflosen Nächten, weil man schlicht nicht wusste, wie man dem Kunden beibringen kann, dass eine sehnlich erwartete Bestellung unserer Messgeräte nicht wunschgemäß ausgeliefert werden kann“. Bresser nennt Zahlen: Der Vorjahresumsatz von knapp zehn Millionen Euro werde diesmal nicht erreicht, obwohl die Auftragseingänge für mehr als 11 Millionen Euro ausreichen würden.

Investitionen ins Gebäude

Dennoch werde Neues gestaltet. Bei den Investitionen im hohen sechsstelligen Bereich in die Firmengebäude Am Neuen Rheinhafen sei das unumgänglich gewesen, denn das Flachdach musste repariert, die EDV und einige Prüfstände mussten erneuert, neue Montageplätze und Maschinen angeschafft werden. „Weitere Projekte werden kurz- und mittelfristig folgen“, so Herzog. Hinter allem steht eine Verschiebung der Produktpalette: „Nicht nur Öl und Gas“ zählten in Zukunft, betont Bresser.

Messtechnik für die Nahrungsmittelindustrie und für die Wassergewinnung seien im Kommen. Bopp & Reuther wolle international partizipieren. Dazu gehörten Komplettlösungen etwa für Wüstenregionen mit mobilen Teststrecken. Dazu komme eine personelle Aufgabe: Unter den 66 Kollegen seit Integration der früheren Tochterfirma Metra seien viele Langgediente. Bresser: „Wir müssen den Generationswechsel schaffen.“