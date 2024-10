Die Rotbuche auf dem Minigolfplatz am Rand des Domgartens ist rund 150 Jahre alt. Sie ist vom Zunderschwamm befallen. Es steht schlecht um den Baum. Die Stadt begründet nun, warum sie ihn fällt.

Der Pilzbefall an der Rotbuche ist kaum zu übersehen. „Die Buche leidet unter Sonnenbrand und unter dem Befall mit Zunderschwamm“, erklärt die Stadt. Der Pilz zerstört das Holz des Baums und „erzeugt Weißfäule“, sagt Philipp Frank bei einem Ortstermin. Er und Kollege Christian Schwöbel, Baumkontrolleure bei der Abteilung Stadtgrün, haben schon im vergangenen Jahr viel versucht, um die Rotbuche so lange wie möglich zu erhalten.

So sei die Krone des Baums mit dicken Seilen gesichert und Äste seien zurückgeschnitten worden. „Letztes Jahr waren wir noch zuversichtlich“, sagt Schwöbel. Er klopft mit einem Hammer auf den Baumstamm. Hohl. Eine Schalltomographie des Baums voriges Jahr brachte die unschöne Erkentnis: „Der Pilz hat gewütet.“ In diesem Jahr seien noch mehr der Pilzfruchtkörper aufgetreten. Vermutlich befinde sich der Zunderschwamm schon einige Zeit im Baum. Wie genau der Befall begonnen hat, lasse sich schwer sagen. „Vielleicht über große Astungswunden“, sagen die Experten. Zudem sei der Boden rund um die Buche auf dem Minigolfplatz stark verdichtet, und der alte Baum habe stark mit der Trockenheit und dem Klimawandel zu kämpfen.

Prägendes Element

Was also tun? Die Buche ist ein prägendes Element im Domgarten und im Stadtbild, wie beim Ortstermin vorgebracht wurde. Allerdings: der Baum „ist in seiner Bruch- und Standsicherheit gefährdet“, wie es die Experten ausdrücken. Noch stehe nach erneuter Schalltomographie ein Gutachten aus. „Je nach darin erhaltender Handlungsempfehlung muss der Baum eventuell schon im Winter entfernt oder auf Ökotorso geschnitten werden“, heißt es von der Stadt. Darüber werde in den entsprechenden Gremien, etwa dem Umweltausschuss, informiert. „Der Baum wird aber auf jeden Fall in der näheren Zukunft ersetzt werden.“

Bei einem anderen Exemplar ganz in der Nähe sind die städtischen Experten noch zuversichtlicher. Die Buche über dem Spinnen-Spielgerät im Domgarten leide ebenfalls unter Pilzbefall. Der Brandkrustenpilz und seit diesem Jahr auch Lackporling setzen dem Baum zu. Allerdings sei sie bei einem Zugversuch im vergangenen Jahr noch als standsicher bewertet worden. Auch hier stehe noch ein Gutachten aus. Man überlege, den Baum mit Stahlseilen und einem Schwerlast-Erdanker zu sichern. „Die Entscheidung steht allerdings noch aus.“