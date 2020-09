150 „Altstadtfest-Dehääm“-Boxen der 1500 im Vorfeld des wegen Corona in diesem Jahr abgesagten Traditionsfestes sind noch übrig geblieben. Das hat die Stadt am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. „So gut wie ausverkauft“, bilanzierte die Pressesprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, den Erfolg der Aktion zur Unterstützung der Vereine in der Stadt. Am vergangenen Wochenende hätte das Altstadtfest stattgefunden, wären Tausende in der engen Altstadt um den Dom feiernd unterwegs gewesen. Die Pandemie hat es nicht zugelassen. „Wir werden die restlichen Boxen, sofern noch Bedarf besteht, nach und nach an EP Seidel und Edeka Stiegler zum Abverkauf weitergeben“, kündigte sie an.