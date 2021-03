Einen erfolglosen Versuch, vor der Polizei zu flüchten, haben zwei Jugendliche am Sonntagabend in der Dudenhofener Straße unternommen. Laut den Beamten waren sie gegen 19 Uhr mit einem Roller ohne Kennzeichen unterwegs. Eine Polizeistreife wollte sie kontrollieren, woraufhin der Fahrer samt Sozius die Flucht ergriff. Mithilfe eines aufmerksamen Zeugen stellte die Polizei die beiden Jugendlichen in der Heinrich-Heine-Straße. Da das Kleinkraftrad aufgrund technischer Veränderungen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit übertraf, erwartet den 15-jährigen Fahrer neben einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.