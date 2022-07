In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein 15-jähriger Rollerfahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Beamten den Roller gegen 0.45 Uhr in der Kurt-Schumacher-Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als Blaulicht und Anhaltesignal eingeschaltet worden seien, habe der Jugendliche seine Fahrt fortgesetzt. Er sei daraufhin in die Iggelheimer Straße in Richtung Industriegebiet abgebogen. Dort habe die Polizei den Fahrer stellen können. Der 15-Jährige hat laut Bericht angegeben, keinen Führerschein für das Fahrzeug zu besitzen. Er soll zudem am Vortag einen Joint geraucht haben. Dem Jugendlichen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.