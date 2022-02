Ein 15-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Samstag, 22.15 Uhr, verletzt worden. Er war laut Polizei in der Bahnhofstraße auf Höhe der Tankstelle stadtauswärts unterwegs, als er von einem 32-jährigen Autofahrer übersehen wurde, der mit seinem BMW von der Wormser Landstraße kommend in Richtung Innenstadt fuhr und abbiegen wollte. „Bei der Kollision zog sich der Jugendliche starke Verletzungen am Kopf zu. Zudem blutete er im Gesichtsbereich. Der 15-Jährige wurde durch den Rettungsdienst und Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus verbracht“, melden die Beamten. Am Motorroller sei ein Totalschaden entstanden, am Auto die Beifahrertür demoliert worden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.