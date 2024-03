Über Schmerzen im Rücken klagte nach Angaben der Polizei ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer nach einem Unfall mit dem Auto eines 80-Jährigen am Dienstag um kurz vor 11 Uhr in der Wormser Landstraße. Demnach ließ der Senior am dortigen Zebrastreifen zwei Fahrradfahrer passieren und wollte dann weiterfahren. In diesem Moment sei der 15-Jährige mit seinem E-Scooter über den Zebrastreifen gefahren. Der Autofahrer habe den Jugendlichen nicht gesehen, so die Polizei. Der 15-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Beamten weiter mitteilen, hätten nur Fußgänger, Krankenfahrstühle oder Rollstühle an einem Fußgängerüberweg Vorfahrt. Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer dürften diesen nutzen, hätten allerdings nur Vorrang, wenn sie vom Fahrzeug absteigen.