Am Hauptbahnhof hat ein Unbekannter am Montag laut Polizei versucht, die Jacke eines 15-Jährigen zu rauben. Als dieser der Aufforderung, seine Jacke herauszugeben, nicht nachkam, zog der Täter laut Polizeibericht an ihr und stieß mit seinem Knie in Richtung Kopf des Jungen. Hierbei erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können. Er soll etwa 16 bis 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, hat lockige Haare, einen dunklen Teint und sowie einen Flaumbart an der Oberlippe. Außerdem trug er eine rote Jacke, eine schwarze Basecap sowie eine schwarze Adidas-Hose, die am rechten Knie angerissen ist und Nike Air Max Schuhe. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06232 137-0.