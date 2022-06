Eine 13-Jährige in den Schwitzkasten genommen und ihr ins Gesicht geschlagen hat laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer eine 15-Jährige am Dienstag in der Antoniengasse in Speyer. Die Jüngere war demnach zuvor mit einer Zwölfjährigen in Streit geraten, als sich die 15-Jährige einmischte. Die 13-Jährige konnte sich jedoch losreißen und in einen Bus flüchten. Sie musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.