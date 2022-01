Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende 15 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert liegt mit 691,7 nur noch leicht über dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 666,4 und im Vergleich zu anderen Städten und Kreisen landesweit im Mittelfeld. Besonders viele Neuinfektionen gibt es nach wie vor bei den Unter-20-Jährigen. Hier liegt der Inzidenzwert laut LUA bei 1063,8. Für die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen gibt ihn die Behörde mit 798,3 an. Mit einem Inzidenzwert von 291,4 fällt das Infektionsgeschehen bei Über-60-Jährigen am geringsten aus.