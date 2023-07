Streitigkeiten zwischen Jugendlichen haben laut Polizei am Montagabend gegen 20 Uhr einen Einsatz auf dem Postplatz erforderlich gemacht. Zeugen hätten eine drohende Auseinandersetzung zwischen 15 bis 20 jungen Leuten gemeldet. Der Bericht: „Noch auf der Anfahrt der Polizei mit mehreren Streifen teilten sich die Gruppen auf und flüchteten.“ Einige Jugendliche seien danach in der Umgebung kontrolliert worden. Bei einem 16-Jährigen fanden die Beamten demnach ein Taschenmesser und eine Sturmhaube. Von drei in der Unteren Langgasse gestellten jungen Männern seien ein 18- und ein 20-Jähriger jeweils mit einer geringen Menge Betäubungsmittel unterwegs gewesen.