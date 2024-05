Leicht verletzt wurde ein 14-jähriger Fahrer eines Rollers, der in der Nacht zum Samstag um 01.30 Uhr einer Zivilstreife der Polizei in der Kurt-Schumacher-Straße aufgefallen war, weil sein Kleinkraftrad keine Kennzeichen aufwies. Als die Beamten versuchten, den Rollerfahrer zu stoppen, flüchtete dieser. Die Polizei nahm mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung über die Landwehrstraße in die Wormser Landstraße auf. Dabei wurde laut eine Geschwindigkeit von Tempo 70 erreicht, wobei ein Kleinkraftrad nur maximal Tempo 45 schaffen darf. Beim Abbiegen in den Alten Postweg stürzte der 14-Jährige vermutlich aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit, so die Polizei. Zu einer Kollision mit dem Verfolgungsfahrzeug kam es nicht. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst untersucht. Ins Krankenhaus wollte er nicht. Er wurde einem Erziehungsberechtigten überstellt.