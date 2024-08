Zu einer Ruhestörung auf dem Berliner Platz ist die Polizei am Mittwochabend auf dem Berliner Platz in Speyer erufen worden. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten einen 14-jährigen Jungen mitsamt einem gleichaltrigen Beifahrer auf einem Motorroller. Der 14-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn eingeleitet wurde. Auch den 16-jährigen Halter des Motorrollers, welcher ebenfalls vor Ort angetroffen wurde, erwartet ein Strafverfahren wegen des Zulassens der Fahrt. Alle Minderjährigen wurden anschließend an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.