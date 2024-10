Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin missachtete am Dienstag gegen 8.30 Uhr an der Kreuzung der Straße Am Wasserturm/Eichendorffstraße die Vorfahrt einer bislang unbekannten Autofahrerin. Wie die Polizei mitteilt, geriet die Jugendliche bei der anschließenden Bremsung aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die linke Seite des kreuzenden Fahrzeugs und verletzte sich leicht. Die Jugendliche informierte telefonisch ihre Mutter. Die Beteiligten verzichteten laut der Mitteilung vor Ort einvernehmlich auf die Verständigung der Polizei und den Austausch der Personalien. Trotzdem sucht die Polizei nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen: Telefon oder per E-Mail 06232 1370, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.