Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 104 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Laut einer Meldung des Gesundheitsamts des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für die Domstadt zuständig ist, fallen darunter auch Corona-Infektionen, die bei Schülern und Lehrern am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium festgestellt worden sind. Laut dem zweiten stellvertretenden Schulleiter Ulrich Reichelstein sind aktuell 14 Personen betroffen. Eine Klasse befinde sich in Quarantäne. Für sie stünde Ende der Woche ein PCR-Test an.

In Speyer haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 6253 Personen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 654,3. Mit einem Wert von 679,7 liegen nur Bad Kreuznach und Kaiserslautern (679,3) in der rheinland-pfälzischen Statistik noch vor der Domstadt. Besonders hoch fällt in Speyer der Inzidenzwert in der Gruppe der Unter-20-Jährigen aus. Hier liegt er laut LUA aktuell bei 1009. Ebenfalls viele Fälle verzeichnet die Behörde in der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen. Dort liegt der Inzidenzwert bei 721,9. Nur bei den Über-60-Jährigen fällt er mit 330,2 deutlich niedriger aus. 747 Speyerer gelten im Moment als infiziert. Bislang sind 106 Personen aus der Domstadt im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.