Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag 136 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 11.783 Speyerer mit Sars-CoV-2 infiziert. Außerdem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, womit die Anzahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen in Speyer auf 110 steigt. Der Inzidenzwert steigt damit nach dem Wochenende wieder an und liegt laut LUA aktuell bei 1164,7 (Vortag: 969,5) – und damit weiterhin unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 1579,1. Am höchsten ist die Inzidenz in Speyer mit 1352,2 bei den 20- bis 59-Jährigen, gefolgt von den Unter-20-Jährigen (1140,6). Die Gruppe der Über-60-Jährigen liegt bei 861,2.