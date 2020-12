29 neue Corona-Infektionen hat das Land am Dienstag für die Stadt Speyer gemeldet. Die Inzidenz ist mit 391,6 Neuinfektionen pro Woche umgerechnet auf 100.000 Einwohner so hoch wie noch nie. Die beiden Kliniken in der Stadt sind nach eigenem Bekunden an den Kapazitätsgrenzen angelangt. Nach dem St.-Vincentius-Krankenhaus hat sich nun auch das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus teilweise bei der Rettungsleitstelle abgemeldet. Patienten aus der Region werden unter anderem nach Karlsruhe gebracht.

In der Nacht auf Dienstag war erstmals eine Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr für das Speyerer Stadtgebiet in Kraft. Sie sei weitgehend eingehalten worden, so Stadt und Polizei, die kontrollierten. 13 Personen seien verwarnt worden, weil sie keinen triftigen Grund für ihren Aufenthalt im Freien angeführt hätten. Ab der nächsten Nacht würden für solche Verfahren Bußgelder von 150 Euro verhängt, teilt die Stadt auf Anfrage mit.

