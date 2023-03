Am Sonntagnachmittag zwischen 15.50 bis 16.30 Uhr hat die Polizei in der Fritz-Ober-Straße die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge gemessen. 13 seien dabei zu schnell unterwegs gewesen, heißt es in einem Pressebericht der Beamten. In diesem Zusammenhang hätten die Ordnungshüter die kontrollierten Temposündern an die Risiken des Zu-Schnell-Fahrens erinnert.