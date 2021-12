Ein Jugendlicher ist laut Polizei am Dienstag, 17.15 Uhr, in der Geisselstraße in Speyer erwischt worden, als er mit Drogen auf einem nicht versicherten E-Roller unterwegs war. Er sei erst 13 Jahre alt gewesen. Der Bericht: „Als der Junge eine vorbeifahrende Polizeistreife entdeckte, fuhr er auf einen Fußweg, um dort eine geringe Menge an Marihuana zu entsorgen.“ Die Drogen seien sichergestellt und der Junge sei seiner Mutter übergeben worden.