Ein 86-Jähriger muss sich nun verantworten, weil er am frühen Sonntagabend einen Unfall mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer verursacht, und den Jungen dabei leicht verletzt hat. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, war der 13-Jährige gegen 17.50 Uhr mit seinem Rad auf der Gutenbergstraße in Richtung Wormser Straße unterwegs. Der 68-Jährige übersah ihn beim Ausfahren von einem Parkplatz und stieß mit dem Frontstoßfänger gegen das Vorderrad und das rechte Bein des Jungen. Dieser stürzte und zog sich Schürfwunden an Schulter, Becken und dem rechtem Knie zu und klagte über leichte Schmerzen im rechten Bereich des Oberkörpers. Der 86-Jährige stieg anschließend aus, hob sein herabgefallenes Kennzeichen wieder auf, rief wütend, dass an dieser Stelle „rechts-vor-links“ gelte und wollte dann wieder davonfahren, ohne sich um den Jungen zu kümmern. „Ein Unfallzeuge fertigte ein Foto des Pkw an, wonach der 86-Jährige wieder ausstieg. Nach mehrfacher Aufforderung hinterließ der 86-Jährige seine Personaldaten auf einem Zettel und fuhr noch vor dem Eintreffen der Polizei davon“, so der Bericht. Wie sich herausstellte, hat der Mann keinen Führerschein.