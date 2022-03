Größer als erwartet ist der Hilfskonvoi geworden, der sich am Freitagabend in Speyer in Bewegung gesetzt hat, um Hilfsgüter für ukrainische Flüchtlinge nach Polen zu liefern. Laut Feuerwehr Speyer sind wegen der vielen Spenden vier statt der eigentlich geplanten drei Fahrzeuge losgefahren. „Und wir konnten immer noch nicht alles mitgeben“, so die Feuerwehr. Allein am Freitag auf dem Messplatz seien 1514 Verpackungseinheiten Verbandsmaterial, 1348 Einheiten Medikamente, 1292 Decken und 294 weitere Päckchen, unter anderem mit Krücken, Isomatten und Schlafsäcken, abgegeben worden. Weitere Spenden hatte der Speyerer Omnibusbetrieb Wydra im Saarland organisiert.

Die überschüssigen Spenden seien einem Konvoi mitgegeben worden, den der Serviceclub Round Table 64 Südpfalz organisiert habe. Die Speyerer Aktion unterstützt auch der Kreisverband des Roten Kreuzes. Er kündigt an: „Zusammen mit dem Polnischen Roten Kreuz arbeiten wir in den kommenden Tagen und Wochen daran, über Lublin eine stete Versorgungslinie aufzubauen, um die humanitäre Hilfe für betroffene Ukrainerinnen und Ukrainer längerfristig zu sichern.“ Die Speyerer wollen auf der Rückfahrt rund 30 ukrainische Flüchtlinge mitbringen, die zunächst in der Jugendherberge einquartiert werden sollen. Sie wurden frühestens am Sonntagabend oder Montagmorgen zurückerwartet.