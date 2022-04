Über Ostern haben Autofahrer die untere Domwiese (Klipfelsau) als illegalen Parkplatz zweckentfremdet. „Insgesamt 128 Fahrzeuge, die entgegen der Grünflächensatzung der Stadt Speyer auf der Grünanlage geparkt wurden“, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, sind am Ostersonntag und Ostermontag von der Ordnungsbehörde erfasst worden. Die Falschparker erwarte nun ein Bußgeldverfahren. „Ein Verhalten, wie es am vergangenen Wochenende von jenen Autofahrenden an den Tag gelegt wurde, zeugt von Achtlosigkeit und ist in keiner Weise nachvollziehbar“, kommentiert OB Stefanie Seiler (SPD) die Situation. Für den Weg entlang der Domwiese, der von der Rhein-Allee zum Kanu-Club führt, gilt eigentlich ein Durchfahrtsverbot. Anlieger dürfen aber passieren, weshalb die Einfahrt nicht abgesperrt ist. Besucher haben diesen Zugang genutzt, um auf der Wiese zu parken. Von Freitagvormittag, 22. April, bis Dienstagvormittag, 26. April, soll die Einfahrt der Straße zum Kanu-Club deshalb gesperrt werden. Die Stadt kündigt außerdem verstärkte Kontrollen an. Die Verwaltung bittet darum, die Parkplätze am Naturfreundehaus und am Technik-Museum in Anspruch zu nehmen oder Alternativen wie den ÖPNV oder das Fahrrad zu nutzen.