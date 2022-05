Mit seinen Abteilungen Leichtathletik, Handball und Turnen am sportlichen und sozialen Geschehen der Gemeinde Dudenhofen beteiligt ist der Turnverein. Mit Gerald Denk als erstem Vorsitzendem feiert er am Samstag, 7. Mai, ab 19 Uhr in der örtlichen Festhalle das 125-jährige Bestehen.

Gerald Denk (59), der insgesamt neunte erste Vorsitzende seit der Vereinsgründung im Gasthaus „Zum Hirsch“, zur aktuellen TVD-Situation: „Die Pandemie hat auch uns seit 2020 sehr getroffen. Wir mussten unsere Sportangebote teilweise einstellen oder stark einschränken.“ Corona und das daraus resultierende fehlende Angebot habe Vereinsaustritte bewirkt, dennoch habe der TVD „dank des Engagements meiner Vorstandskollegen einiges bewegen können – gemäß dem Vereinsmotto Füreinander-Miteinander“. Der TVD machte sich vor allem durch seine Cross- und Ausdauerläufe weithin einen Namen.

Zukunftswerkstatt neu beleben

Der Vorsitzende strebt an, die Zukunftswerkstatt des Vereins wieder zu beleben, „die Lehre aus den beiden letzten Jahren aufzuarbeiten und die Ziele des Turnvereins neu zu bewerten“. Dies sei auch eine Chance für die Zukunft des Vereins.

Nebenbei: Der 1949 im Gasthof „Zum Ochsen“ wiedergegründete Turnverein wollte sich auch dem Fußball widmen. Doch der Südwestdeutsche Fußball-Verband lehnte den Antrag 1951 ab. Begründung: „Dudenhofen hat die Einwohnerzahl von 5000 nicht erreicht, die notwendig ist, um neben dem Fußball-Verein eine weitere Fußball-Abteilung ins Leben zu rufen.“ Heute hat die Gemeinde rund 6000 Einwohner.