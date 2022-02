Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Montag 124 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 9156 Speyerer und Speyererinnen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. 2057 Bürgerinnen und Bürger der Domstadt gelten aktuell als infiziert. Der aktuelle Inzidenzwert für Speyer liegt bei 942. Deutlich höher als der Durchschnittswert fällt der Inzidenzwert in der Gruppe der Unter-20-Jährigen aus. Mit 1195,4 ist er hier am höchsten. Nur minimal geringer fällt das Infektionsgeschehen bei den 20- bis 59-Jährigen aus. Hier liegt der Inzidenzwert laut LUA bei 1165. Für die Gruppe der Über-60-Jährigen gibt das LUA den Inzidenzwert mit 414,4 an.