Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag 122 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 10.008 Speyerer mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert – statistisch gesehen jeder fünfte Bürger. Der Inzidenzwert liegt laut LUA aktuell bei 689,8 (Vortag: 634,6) und damit weiter unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnitt von 984,7 (Vortag: 945,1). In Speyer am stärksten betroffen ist nach wie vor die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen. Hier liegt die Inzidenz aktuell bei 825,1 (Vortag: 767,8), bei den Unter-20-Jährigen bei 789,6 (Vortag: 723,8) und bei den Über-60-Jährigen bei 401,5 (Vortag: 356,1).