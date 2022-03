Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag 122 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 12.290 Corona-Fälle in der Domstadt gegeben. Den aktuellen Inzidenzwert beziffert das LUA mit 1070,1. Damit liegt Speyer weiterhin unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 1712,3. Am höchstens ist die Inzidenz bei den 20- bis 59-Jährigen (1294,9). Die Werte für die Unter-20-Jährigen (800,6) und die Über-60-Jährigen (848,3) liegen auf einem ähnlichen Niveau.