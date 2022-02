Ein 27-Jähriger verursachte am Montag gegen 10 Uhr in der Paul-Egell-Straße einen Unfall mit laut Polizei 12.000 Euro Sachschaden. Der aus Richtung Landauer Straße kommende Fahrer übersah offenbar den von rechts aus dem Closweg kommenden Pkw einer 48-Jährigen und nahm ihr die Vorfahrt, teilten die Speyerer Beamten der Polizeiinspektion mit. So kam es zum Zusammenstoß.