Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 118 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 9777 Speyerer mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Der Inzidenzwert liegt laut LUA aktuell bei 664,2 und damit deutlich unter dem rheinland-pfälzischem Durchschnittswert von 920. Auch in den Nachbarstädten liegen die Zahlen höher: Neustadt hat einen Inzidenzwert von 1268,1, Ludwigshafen von 694,3 und Frankenthal von 945,6. In Speyer am stärksten betroffen ist nach wie vor die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen. Hier liegt der Inzidenzwert aktuell bei 821,2, gefolgt von den Unter-20-Jährigen mit 723,8 und den Über-60-Jährigen mit einem Inzidenzwert von 362,6.