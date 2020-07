Die Speyerer Kindertagesstätte Wormser Landstraße (Wola), die am vergangenen Donnerstag wegen auffällig vieler Erkältungsfälle in der Einrichtung geschlossen wurde, wird am morgigen Dienstag wieder öffnen. Das teilte Jennifer Braun, Persönliche Referentin von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), am Montag mit. Ein entsprechender Elternbrief soll heute an die Eltern der Kita-Kinder verschickt werden. Am Freitag hatten Mitarbeiter und Kinder der Einrichtung die Möglichkeit, sich freiwillig auf das neuartige Coronavirus testen zu lassen. Am Montag lagen Ergebnisse vor. „Von 115 durchgeführten Tests am Freitag im mobilen Abstrichzentrum an der Halle 101 waren 115 negativ“, so Braun. Die Stadt hatte zuvor die Schließung der Einrichtung als Vorsichtsmaßnahme wegen der Corona-Pandemie angeordnet.