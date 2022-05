Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag 110 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 15.955 Corona-Fälle in der Stadt gegeben. Den aktuellen Inzidenzwert beziffert das LUA mit 299,6. Am größten ist das Infektionsgeschehen laut LUA weiterhin in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen. Hier liegt die Inzidenz aktuell bei 366,7. Für die Unter-20-Jährigen gibt das LUA die Inzidenz 274,2 an, für die Über-60-Jährigen 200,7.